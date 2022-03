Ucraina, moglie di ex parlamentare fermata alla frontiera: aveva 28 milioni di dollari

Ucraina, moglie di ex parlamentare fermata alla frontiera. Anastasia Kotvitska aveva con sé 28 milioni di dollari nascosti all'interno di sei valigie.

Ucraina, moglie di ex parlamentare fermata alla frontiera, presso il check-point di Vilok al confine con l’Ungheria. Anastasia Kotvitska si era confusa tra la folla di profughi in fuga dalla guerra, accompagnata dalla madre e da alcune guardie del corpo.

Ucraina: moglie di ex parlamentare fermata alla frontiera

Anastasia Kotvitska aveva con sé sei valigie per attraversare il valico di frontiera, il personale della dogana si è insospettito e così l’ha fermata per controllarne il contenuto. Dentro alle borse c’erano 28 milioni di dollari in contanti e così la modella ucraina è stata sottoposta a fermo.

Fermata alla frontiera ucraina, aperto procedimento penale

La moglie dell’ex parlamentare Igor Kotvitsky, 52 anni, esponente del Fronte popolare e uno dei deputati più ricchi dell’Ucraina, ha giustificato la somma come necessità per assistenza al parto.

Nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale e i soldi sono stati confiscati.

L’ex parlamentare: “Non ho prelevato quei soldi”

Igor Kotvitsky ha smentito la notizia della fuga della moglie dal Paese, affermando che stava attraversando il confine perché incinta e prossima al parto. “Tutti i miei soldi sono nelle banche ucraine, non ho prelevato nulla”, ha dichiarato l’ex parlamentare, che è stato alla guida per anni del sistema nucleare e avrebbe quote nelle aziende di uranio dell’Ucraina.