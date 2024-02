Ucraina, le parole di Crosetto

Guido Crosetto, il Ministro della Difesa al governo, è stato intervistato da La verità. Qui ha parlato della situazione in Ucraina, spiegando cosa potrebbe accadere se l’Occidente decidesse di sospendere gli aiuti militari.

Le dichiarazioni di Guido Crosetto

Se domani l’Occidente sospendesse gli aiuti militari, tutti i missili russi pioverebbero sul territorio ucraino. Quella nazione cesserebbe di esistere. È dall’inizio della guerra che spero si possa intavolare un negoziato. Però per negoziare – dice – dev’esserci innanzitutto la disponibilità del diretto interessato e aggressore, oltre che quella dell’aggredito. Se fosse facile ci sarebbe già la pace. Purtroppo viviamo in anni nei quali la pace non è più un bene scontato, e per noi senza sicurezza non c’è sviluppo. E la cosa che più garantisce la pace quando si è di fronte ad autocrazie con volontà espansive è la capacità di deterrenza.

Fondi all’Ucraina, parla Crosetto

Come sappiamo, il Senato USA ha deciso di bloccare la legge che riguarda i fondi per l’Ucraina. Crosetto, in questo senso, ha detto che bisogna capire chi ha iniziato la guerra e quali sono le condizioni per farla terminare.

Quanto ai repubblicani americani che hanno bloccato la legge la loro è una battaglia politica che mira a ottenere in cambio un giro di vite sui migranti in arrivo dal Messico. Ma il nodo politico si risolverà e i nuovi aiuti Usa arriveranno.

