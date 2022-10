Udine, il 32enne Daniele Pittioni è stato ritrovato morto: era scomparso il 5 ottobre

Di Daniele Pittioni si erano perse le tracce lo scorso 5 ottobre. Il giovane è stato ritrovato morto a solo 32 anni, tre giorni dopo la scomparsa.

Aveva trascorso una serata in compagnia dei suoi amici, poi la scomparsa avvenuta lo scorso mercoledì 5 ottobre a Orsaria di Premariacco in provincia di Udine. Daniele Pittioni è stato ritrovato morto nella giornata di sabato 8 ottobre. Stando a quanto si apprende da “Il Gazzettino.it”, il rinvenimento del cadavere è avvenuto nella zona tra Buttrio e Manzano.

Aveva solo 32 anni.

Udine, ritrovato morto il 32enne Daniele Pittioni

La scomparsa del giovane era stata denunciata dai familiari del 32enne che si erano rivolti ai Carabinieri. Era stato tuttavia il datore di lavoro a contattare i parenti della vittima dopo che quest ultima per circa due giorni non si era presentata al lavoro. Ulteriore elemento di preoccupazione, l’impossibilità a contattare il giovane al telefono, infine il ritrovamento avvenuto nelle scorse ore e con lui la sua Harley Davidson con la quale si era allontanato quella sera.

Le cause del decesso

Nel frattempo rimane da chiarire come il giovane possa avere trovato la morte. Secondo una ipotesi dei carabinieri, il 32enne potrebbe avere perso la vita in un incidente stradale proprio mentre stava rientrando nella sua abitazione. In ogni caso per avere un quadro più chiaro della dinamica, sarà necessario attendere l’esito delle verifiche che verranno condotte dalle forze dell’ordine.