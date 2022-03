Udine, ragazzo di 25 anni aggredito dal suo pitbull dopo un malore: azzannato al collo e al volto

Un ragazzo di 25 anni è stato aggredito dal suo pitbull a Udine, dopo essersi accasciato al suolo a causa di un malore improvviso. È grave.

Un pitbull ha aggredito il suo padrone, un ragazzo di 25 anni, azzannandolo al collo e al volto. Il giovane è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva in gravi condizioni.

Udine, ragazzo di 25 anni aggredito da un pitbull: è grave

Nella mattinata di giovedì 31 marzo, intorno alle ore 08:00, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20 anni sono stati assaliti e feriti da un pitbull.

La drammatica vicenda si è consumata in via Pirona, a Udine, dove il cane ha improvvisamente aggredito i due giovani, accanendosi in particolare contro il ragazzo. In seguito all’accaduto, infatti, il 25enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata.

L’episodio è stato comunicato alla polizia locale di Udine che sta indagando sull’episodio e ha affidato il cane alla custodia del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Colto da un malore, 25enne viene azzannato al collo e al volto dal suo cane

A quanto si apprende, il giovane di 25 anni ricoverato in ospedale è il padrone del pitbull. Mentre stava portando a passeggio il suo cane in compagnia della fidanzata, il ragazzo si è accasciato al suolo dopo essere stato colto da un malore. Mentre la 20enne tentava di soccorrere il compagno, il pitbull avrebbe inteso la situazione come una colluttazione e si starebbe scagliato contro il padrone azzannandolo al collo e al volto.

La ragazza, invece, ha riportato ferite non gravi scaturite dal tentativo di far mollare la presa all’esemplare. A soccorrere la coppia, anche un vicino di casa che è stato lievemente ferito alle mani.