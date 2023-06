Ue: Scholz, 'stabilità fiscale e regole chiare, membri continuino a mostrare solidarietà'

Berlino, 8 giu. (Adnkronos) – “Il governo tedesco ha avanzato fin dall’inizio proposte costruttive e ha reagito in modo differenziato alle considerazioni della Commissione europea. L’importante è che tutti i cittadini abbiano la certezza che il loro Stato continuerà a essere in grado di agire e a mostrare solidarietà anche in tempi di crisi. Ciò richiede stabilità fiscale, regole chiare rispettate e un quadro comune trasparente. Non si tratta di condurre espressamente singoli Stati in una crisi di austerità, ed è per questo che da ministro delle Finanze ho contribuito a proporre il fondo di ricostruzione affinché l’intera Europa possa superare la crisi”. Lo ha detto al Corriere della Sera il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando della riforma del patto di Stabilità e crescita.