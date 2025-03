UeD, imprevisto per Barbara De Santi: chiede aiuto a Maria De Filippi

Imprevisto per Barbara De Santi a “Uomini e Donne”. La dama del trono over costretta a chiedere l’aiuto di Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo.

Momento di imbarazzo per Barbara De Santi durante la puntata andata in onda oggi, lunedì 3 marzo 2025, di “Uomini e Donne“. La dama del trono over, dopo aver ballato con uno dei cavalieri è tornata al suo posto e, dopo poco, si è sentita la sua voce chiamare Maria De Filippi: “Maria, mi è scesa la sottoveste“. La conduttrice ha chiesto alla dama di ripetere, “mi è scesa la sottoveste, eh è scesa. Ho bisogno della sartoria, perché casca tutto.” A questo punto la conduttrice ha detto alla De Santi di uscire per andare dalla sarta, con Gianni Sperti che ha ironizzato: “Ti aiuto io dai, vieni qua”.

UeD, Barbara De Santi lascia il trono?

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Barbara De Santi lascerà presto il trono over di “Uomini e Donne”, in quanto avrebbe scelto Ruggiero. Lo stesso Ruggiero avrebbe ammesso che tra lui e Barbara ci sarebbe stata intimità fuori dal programma.