Al centro dell’attenzione c’è uno scontro social tra Martina De Ioannon, ex tronista del programma, e Rosy Chiarelli, storica presenza del pubblico parlante nel passato di Uomini e Donne. Tutto è iniziato con un innocente post di Martina durante una vacanza ai Caraibi insieme a Ciro Solimeno. Ma a far discutere è stata la risposta pungente di Rosy, che non ha perso occasione per dire la sua, scatenando un acceso botta e risposta sotto gli occhi attenti dei fan del programma.

UeD, la vacanza tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne, stanno trascorrendo una romantica vacanza a Santo Domingo. Durante il soggiorno, Martina ha condiviso sui social un divertente aneddoto: ha finto di essere stata invitata a uscire da un cameriere, suscitando la gelosia di Ciro. Nonostante la reazione iniziale, la coppia ha rapidamente ritrovato la complicità, continuando a godersi il viaggio tra momenti di relax e scherzi condivisi con i fan.

UeD, botta e risposta tra Martina De Ioannon e Rosy Chiarelli: le parole di fuoco

Per anni volto noto tra le fila del pubblico parlante di Uomini e Donne, Rosy Chiarelli era sparita dai radar. Ora il suo nome torna a far discutere: la romana ha commentato un post di Martina De Ioannon, pubblicato durante una vacanza ai Caraibi con Ciro Solimeno, scatenando un botta e risposta social che ha riportato alla memoria le vecchie polemiche in studio.

“Basta sempre a pubblicizzare, ma goditi la vacanza!”, ha commentato Rosy sul profilo dell’ex tronista. La replica di Martina non si è fatta attendere: “Rosy, non fai più parte del pubblico per commentare. Il tuo parere non interessa a nessuno, il sogno si è spento. Basta!”.

Nel tempo, Uomini e Donne ha cambiato volto e il pubblico parlante, con Rosy Chiarelli in prima linea, è sparito dalla scena. Già nel 2009 si parlò di un possibile allontanamento dopo una lite in studio, ma il pubblico ricorda bene i battibecchi con Teresa Cilia nel 2014, durante il suo trono.