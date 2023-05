Uefa pronta a escludere la Juventus dalle coppe?

Nonostante la sentenza sui punti di penalizzazione, giunta nella serata di ieri, la vicenda legata al caso plusvalenze non è certo terminata per la Juventus. Ci sarebbero guai in vista anche in Europa per i bianconeri, con la Uefa che potrebbe estromettere la Vecchia Signora dalle coppe.

Piove sul bagnato per la Juventus, con la Uefa che potrebbe estrometterla dalle coppe: ecco perché

Come spiega La Gazzetta dello Sport, le indagini poste in essere dalla Uefa continuano e la sentenza è prevista per il mese di giugno, prossimo all’arrivo. In particolare sotto la lente d’ingrandimento c’è un articolo del regolamento europeo che consentirebbe di vietare l’accesso alle competizioni continentali.

Nel dettaglio, sarebbero due i motivi che la Uefa avrebbe per sanzionare la Juventus. A proposito dell’articolo prima citato, prevede che in caso di antisportività conclamata, le porte delle competizioni europee verrebbero immediatamente sbarrate. Le sanzioni sul FPF, inoltre, possono portare anche all’esclusione.

Alle plusvalenze e al Fair play s’aggiunge poi una questione chiamata ‘collaborazione reciproca‘: di fatto fino a quando la società bianconera resterà in prima linea tra quelle che vorrebbero la fine della Champions, in favore della Superlega, sarebbe difficile ipotizzare una trattativa tra le parti.

Come andrà a finire? Di sicuro se quelli che hanno portato alla sentenza di ieri sera sono stati mesi tumultuosi in casa bianconera, altri ancora ne dovranno arrivare con l’estate.