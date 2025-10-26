UFC 321: Aspinall e Gane, il match interrotto da un colpo accidentale

Il mondo delle arti marziali miste ha assistito a un evento inaspettato durante l’UFC 321 ad Abu Dhabi, dove il campione Tom Aspinall ha visto il suo primo incontro di difesa del titolo pesi massimi interrompersi in modo drammatico. L’incontro contro il contendente di alto livello Ciryl Gane si è concluso prematuramente a causa di un infortunio accidentale.

La tensione era palpabile all’inizio del match, con entrambi i combattenti che hanno mostrato grande energia e determinazione. Tuttavia, un colpo accidentale che ha colpito Aspinall in entrambi gli occhi ha portato a una pausa forzata che ha cambiato il corso della competizione.

Il momento critico dell’incontro

Il combattimento era iniziato in modo promettente, con Aspinall che cercava di imporre il suo ritmo e Gane che si mostrava altrettanto deciso. Purtroppo, all’4:35 del primo round, un tentativo di colpo da parte di Gane ha provocato una pugnalata accidentale agli occhi di Aspinall, costringendo l’arbitro a fermare il match. Durante la pausa di cinque minuti concessa per valutare la situazione, Aspinall ha comunicato all’arbitro di non riuscire a vedere dall’occhio destro.

Le reazioni dopo l’incidente

Al termine della pausa, Aspinall ha espresso la sua frustrazione: “Cosa dovrei fare? Non vedo!” ha dichiarato, mentre il pubblico reagiva con fischi e delusione. Gane, visibilmente dispiaciuto, si è scusato per l’accaduto, sottolineando che entrambi i combattenti avevano investito molto in questo incontro. “Mi dispiace per il pubblico e per Tom”, ha detto.

Le implicazioni per il futuro

Con il match dichiarato come no contest, Aspinall ha mantenuto il suo titolo, ma non nella maniera desiderata. La decisione ha sollevato interrogativi sulle prossime mosse nella divisione pesi massimi, specialmente considerando che Aspinall era visto come una delle figure emergenti del panorama UFC. Tuttavia, il presidente della UFC, Dana White, ha già accennato alla possibilità di un rematch, suggerendo che l’interesse per una rivincita tra i due fighter potrebbe crescere dopo questo episodio.

Un futuro incerto

Aspinall, che ha già affrontato un lungo periodo di inattività a causa di infortuni, spera di tornare presto a combattere. Tuttavia, la sua salute è la priorità e dovrà recuperare completamente prima di tornare nell’ottagono. I fan e gli esperti di MMA attendono con impazienza di vedere come si svilupperanno le cose, non solo per Aspinall, ma anche per Gane, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

In un evento co-principale emozionante, la combattente brasiliana Mackenzie Dern ha conquistato il titolo vacante dei pesi paglia, sconfiggendo Virna Jandiroba con una decisione unanime, portando a casa una vittoria che ha commosso la sua famiglia e i fan. La serata è stata ricca di combattimenti avvincenti, ma l’attenzione rimane focalizzata su Aspinall e Gane, la cui storia non è ancora finita.