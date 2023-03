Ultima Generazione entra in azione a Catania: cosa ha fatto?

Gli attivisti di Ultima Generazione sono entrati in azione a Catania, tramite una protesta sotto la statua di Liotru. L’evento in questione rientra nella campagna nazionale “Non paghiamo il fossile”. Gli organizzatori hanno spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da Catania Today: “Se un tempo in Sicilia si trovavano gli elefanti nani entro la fine del secolo si potrà vedere solo la statua di Liotru, in cima alla fontana”. Ultima generazione prevede che le temperature e il livello del mare siano destinati ad aumentare ulteriormente, tanto che entro la fine del secolo Piazza Duomo a Catania e altre pianure presenti in Italia verranno sommerse dall’acqua.

Ultima Generazione, l’obiettivo della protesta

L’attivista Gesualdo Busacca ha spiegato: “Oggi ci incolleremo al basamento della Fontana dell’Elefante a Catania, lo facciamo per chiedere al governo italiano di interrompere i finanziamenti pubblici ai combustibili fossili, perché ci troviamo in una situazione di estrema crisi climatica”.

Busacca: “Piazza Duomo verrà sommersa dall’acqua”

Busacca ha proseguito: “Se non agiamo, nei prossimi 3-4 anni questa piazza, Piazza Duomo, verrà sommerso da due metri di acqua”. L’attivista di Ultima Generazione ha spiegato che inoltre le ondate di calore diventeranno più letali, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione. Busacca ha parlato anche di probabile “desertificazione” della Sicilia.

Qui sotto il post di rivendicazione di Ultima Generazione.