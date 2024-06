La signora Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, ha appreso con gioia la notizia che suo figlio diventa papà per la prima volta. Via social, si è lasciata andare ad una dedica al miele, che contiene anche una frecciatina alla consuocera Heather Parisi.

Ultimo diventa papà: la reazione della mamma Anna

Ultimo diventa papà e i suoi fan esplodono di gioia. Ad essere super felice, però, è anche la mamma del cantautore romano. La signora Anna Sanseverino ha commentato la lieta novella via social, dedicando bellissime parole anche alla nuora Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo qualcuno, però, tra le righe si nasconde una frecciatina alla consuocera Heather Parisi.

Le parole della mamma di Ultimo

La mamma di Ultimo ha condiviso su Instagram una foto del concerto romano del figlio, stessa occasione in cui il figlio ha annunciato ai fan che diventa papà. A didascalia, ha scritto:

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jacqueline nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

Le frecciatine di Anna alla consuocera Heather Parisi

Secondo alcuni fan, sono due le frecciatine che la mamma di Ultimo ha lanciato alla consuocera Heather. In primis quando ha definito Jacqueline la “figlia femmina” che non ha avuto. Come a dire, che è più madre lei della nuora che la showgirl. Il secondo colpo basso è arrivato quando ha parlato del nipotino in arrivo, sottolineando che si comporterà proprio “come fanno i nonni“. Al momento, la Parisi continua ad osservare un religioso silenzio.