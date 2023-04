Umbria, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Umbertide

La terra torna a tremare in Umbria: nella zona di Umbertide si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Il terremoto è stato rilevato dagli esperti nel corso della mattinata di oggi, lunedì 17 Aprile.

Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 3.3 a Umbertide

L’Istituto nazionale di geofisica ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 questa mattina ad Umbertide (Umbria) poco dopo le ore 9. Secondo quanto sostengono gli esperti, il terremoto ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità. La scossa si è propagata a coordinate geografiche 43.2790 di latitudine e 12.3770 di longitudine. Alcuni movimenti indistinti sono stati percepiti anche in diverse zone di Perugia. Al momento non si ha notizia di particolari danni a persone o a cose.

L’ennesimo terremoto nel Centro Italia

Quello di questa mattina è l’ennesimo terremoto che colpisce il Centro Italia che, come sappiamo, è una zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico. Solo due giorni fa, infatti, si era avvertita l’ultima scossa di magnitudo 2.8 tra Pozzuoli e Napoli, con gli abitanti della zona di Posillipo che erano scesi in strada preoccupati. Fortunatamente, anche in quel caso non si erano registrati danni.