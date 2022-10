Tragedia sulla costa di Oaxaca: un attore è morto e un altro era scomparso ma pare che il suo corpo sia stato rivenuto dai soccorritori in queste ore

Tragedia in Messico, sulla costa di Oaxaca: un attore è morto e un altro è scomparso durante la registrazione di un film e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato trovato il cadavere anche del secondo ma si attendono conferme. Il dato certo è che secondo i media messicani un attore è morto e un altro è scomparso.

I due sarebbero stati uccisi a causa delle forti onde su una spiaggia di Oaxaca. Le vittime facevano parte del cast come comparse del film “La prima notte di nozze” il cui regista è Osvaldo Benavides.

Le riprese del film si stanno tenendo in quei giorni in questo angolo turistico del Pacifico. La società di produzione ha spiegato che tre persone impegnate con il film hanno deciso “di andare a nuotare in una spiaggia nel comune di San Miguel del Puerto mercoledì nel loro giorno libero, ma la voracità delle onde li ha trascinati contro gli scogli.

Uno è stato soccorso, ma il terzo non è stato ancora localizzato, il Segretario della Marina prosegue le sue ricerche”.

Il comunicato ufficiale della produzione

E ancora: “La società di produzione Traziende Films ha inviato giovedì sera una dichiarazione in cui lamentava la tragedia e per esprimere le sue condoglianze alla famiglia di Marco Antonio Curiel Pérez, 46 anni”. Poi la chiosa della nota prima che arrivassero le indiscrezioni sul secondo ritrovamento di un corpo senza vita: “Di Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, 47 anni, non si ha ancora la minima idea”.