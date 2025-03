Un bambino salva la sua famiglia con una chiamata al 112

Un gesto di coraggio in una situazione disperata

In un drammatico episodio avvenuto in provincia di Latina, un bambino di dieci anni ha dimostrato un’incredibile astuzia e coraggio nel tentativo di salvare la sua famiglia da un padre violento. La sua chiamata al numero di emergenza 112, apparentemente innocua, ha rivelato una situazione di grave pericolo. “Voglio ordinare delle pizze” è stata la frase che ha attirato l’attenzione dell’operatore, dando il via a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La chiamata che ha fatto la differenza

Durante la chiamata, l’operatore ha immediatamente percepito il tono di allerta e ha posto domande cruciali, ma il bambino è rimasto in silenzio, lasciando trasparire la gravità della situazione attraverso i rumori di fondo. Le urla e i suoni di una colluttazione hanno spinto i carabinieri a geolocalizzare il numero e a inviare una pattuglia sul posto. In pochi minuti, i militari sono riusciti a intervenire, trovando l’aggressore mentre maltrattava la moglie e i figli.

Un esempio di prontezza e formazione

Questo episodio mette in luce l’importanza della formazione e della consapevolezza riguardo alla sicurezza domestica. Il bambino, che aveva già tentato di chiedere aiuto in precedenza senza successo, ha utilizzato una frase in codice, probabilmente appresa da programmi educativi o incontri scolastici. Questo gesto ha dimostrato come anche i più giovani possano essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza, utilizzando la creatività e la lucidità per comunicare il pericolo.

Le reazioni delle autorità

Il questore Fausto Vinci e il comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo hanno commentato l’accaduto durante un incontro pubblico, elogiando sia il bambino per il suo coraggio che l’operatore per la prontezza di riflessi. Questo episodio non solo ha portato a un intervento efficace, ma ha anche sollevato interrogativi sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo ai segnali di allerta in situazioni di violenza domestica.