Un clima unico per vini unici

L’Alto Adige è una regione del nord Italia che produce circa 1,2 milioni di ettolitri di vino all’anno, ovvero circa un terzo del vino prodotto in Italia.

I vini dell’Alto Adige si distinguono per la loro varietà oltre che per la qualità. Le uve sono prevalentemente bianche con poche uve rosse. I vitigni più diffusi sono:

Riesling;

Müller-Thurgau;

Kerner;

Weissburgunder

I primi vigneti furono piantati dai Romani durante la loro occupazione di quella che allora era conosciuta come Tyrolia Magna.

La prima menzione scritta di vini altoatesini risale all’822 d.C., quando Luigi il Pio concesse vigneti ai suoi fedeli sostenitori in questa regione.

I vini altoatesini sono deliziosi; molti appassionati di vino da tutto il mondo pensano che i vini altoatesini siano tra i migliori d’Italia e d’Europa. Ne apprezzano le molteplici qualità, come la varietà, la qualità e le ottime cantine.

Questi vini provengono da vigneti in diverse parti di questa terra, che li rendono a loro volta differenti tra loro e unici.

Questa regione è la patria di alcuni dei migliori vini del mondo. I produttori qui sono meticolosi in ogni fase della piantagione della vite, della produzione del vino e della sua conservazione.

Il clima è perfetto anche per la produzione di vini di alta qualità, grazie alle sue estati calde e agli inverni freddi, che consentono una fermentazione graduale.

Un aspetto fondamentale per la qualità e le caratteristiche organolettiche dei vini altoatesini è che spesso sono ottenuti da uve coltivate ad altitudini elevate, dove le condizioni sono fresche e umide e in cui c’è un periodo di maturazione più lungo rispetto alle altitudini più basse.

Ciò significa che molti vini altoatesini hanno un corpo più pieno e profili aromatici più complessi rispetto a quelli coltivati altrove in Italia.

Sapori antichi apprezzati ancora oggi

I vini altoatesini hanno una lunga tradizione, sono influenzati dalle vicine regioni dell’Austria e dell’Italia.

La cultura vinicola austriaca è particolarmente forte in Alto Adige, perché un tempo era una provincia austriaca occupata dall’Italia dopo la prima guerra mondiale.

Negli ultimi anni c’è stata una rinascita dei vitigni tradizionali e delle tecniche di vinificazione, come ad esempio l’invecchiamento in botti di rovere, che rende i vini tirolesi unici e ricercati per la loro qualità in tutto il mondo.

