Un commesso di Albano (Roma) lo ha inseguito e infine accoltellato per aver fuggito senza saldare il conto.

Un ragazzo ha tentato di usare una carta di credito trovata per fare acquisti in un negozio ad Albano, Roma, scappando con la merce. È stato inseguito dall'addetto del negozio, e durante la rissa ha usato uno spray urticante per difendersi. Nonostante ciò, l'addetto è riuscito a ferirlo con un oggetto affilato. I carabinieri di Castel Gandolfo sono intervenuti e le situazioni legali dei due sono ora in esame.