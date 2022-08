Mohammad Fahad al-Qahtani, diplomatico ed imprenditore saudita, muore per un presunto malore in Egitto. Il video della morte circola sui Social.

Mercoledì 11 agosto 2022 si è consumata una tragedia in Egitto, dove improvvisamente è morto un diplomatico ed imprenditore dell’Arabia Saudita. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Un diplomatico saudita muore in diretta in Egitto

Il video stava circolando sui Social Network e si vede un uomo che, mentre stava parlando, non si regge più in piedi. Cade all’indietro, a peso morto, senza mostrare nessun segno di malore e senza chiedere aiuto. È successo tutto all’improvviso. Il video subito è stato interrotto e i presenti hanno provato a soccorrere il diplomatico ed imprenditore saudita. Purtoppo però non c’è stato nulla da fare. Sono ancora da chiarire le cause del decesso.

Chi era il diplomatico saudita e cosa ci faceva in Egitto

Si legge su La7 che l’imprenditore e diplomatico saudita si chiama Mohammad Fahad al-Qahtani. È morto durante il suo intervento alla Arab-African Conference alla quale hanno partecipato rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali e ambasciatori. Gli attimi prima di morire, Al-Qahtani, stava parlando ed elogiando il presidente egiziano al-Sisi.