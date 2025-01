Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a far discutere sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello. Sergio D’Ottavi, ex concorrente dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha lanciato un duro attacco ai due concorrenti. Le sue parole.

L’ex protagonista, durante la sua partecipazione a 361 Lounge, ha criticato aspramente l’ultima furiosa lite tra i due concorrenti: il modello, sopraffatto dalla tensione, si è chiuso in bagno e ha scaricato la rabbia colpendo ripetutamente il muro.

Poi, su Shaila Gatta, ha aggiunto:

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è sbocciata durante la scorsa edizione del Grande Fratello. Nonostante i frequenti tira e molla, sembra che tra i due sia finalmente tornato il sereno. Greta, presente insieme a Sergio durante l’ospitata, ha espresso anche lei un’opinione su Shaila e Lorenzo, dichiarando:

“Direi che è evidente che non vanno d’accordo. Penso che in una coppia c’è sempre uno dei due che disinnesca. Perché c’è sempre quel carattere più fuocoso, che non sta zitto e che ha bisogno di uno accanto più riflessivo. E loro due, invece, sono uguali. Quindi il problema sta in quello, che non c’è uno che si frena o capisce che l’altro sta per arrivare al limite. Loro sono troppo simili e sotto quel punto di vista non si aiutano. C’è un limite oltre il quale non si deve andare. Loro i limiti non li conoscono e soprattutto non sono a casa loro e non se lo ricordano“.