Un team di ricercatori americani sta studiando un farmaco sperimentale che sembra riproduca sul corpo i benefici dell’esercizio fisico, tuttavia senza muovere un muscolo.

Farmaco sperimentale simula l’esercizio fisico

Perdere peso e raggiungere una silhouette invidiabile senza sforzo? È il sogno di molti ma un team di ricercatori americani potrebbe tramutarlo in realtà grazie a un farmaco sperimentale che per ora è solo in fase di studio in laboratorio.

I test condotti finora hanno dimostrato che accelera il metabolismo e quindi spinge l’organismo a consumare i grassi proprio come quando si pratica attività fisica.

Si chiama SLU-PP-332 e funziona in maniera semplice. Al momento è stato testato solo su animali e sembra che porti a una perdita di peso senza provocare effetti collaterali importanti.

Si tratta però della primissima fase di studio vorrà del tempo per testare il farmaco sperimentale sull’uomo, però i ricercatori sono fiduciosi che in futuro possa aiutare diverse categorie di persone.

Farmaco sperimentale per aiutare le persone a perdere peso

Il farmaco è rivolto a chi per diversi motivi non può praticare esercizio fisico, quindi lo scopo è quello di aiutare chi è obeso, chi soffre di diabete di tipo 2, chi perde massa muscolare a causa dell’età e chi soffre di disturbi del metabolismo.

In tutte queste condizioni in effetti il consiglio dei medici è praticare attività fisica ma non sempre si può. Chiaramente il farmaco non ha la pretesa di sostituire l’esercizio fisico, che porta tanti altri benefici alla salute oltre alla perdita di peso, però potrebbe essere un alleato prezioso per chi ha scarsa mobilità.