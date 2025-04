Un’onda di affetto per Papa Francesco

Oggi, un fiume di persone si è riversato davanti alla bara di Papa Francesco, un evento che ha toccato profondamente il cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o di essere ispirato dal suo messaggio. Famiglie con passeggini, giovani in felpe colorate e anziani in carrozzina si sono uniti in un momento di preghiera e riflessione.

La fila, che si snodava per ore, rappresenta un tributo collettivo a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.

Un tributo da parte delle istituzioni

Tra i presenti, anche figure di spicco della politica italiana, come la premier Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La loro presenza sottolinea l’importanza di Papa Francesco non solo come leader spirituale, ma anche come figura di riferimento per la società. Molti hanno condiviso ricordi personali, messaggi e parole di gratitudine per i dodici anni di pontificato che hanno portato un vento di cambiamento nel mondo.

Un rito solenne e commovente

La giornata è iniziata con il rito della traslazione della salma, un momento carico di emozione e significato. Il corpo di Francesco, deposto in una bara semplice, è stato portato in spalla dai sediari fino alla basilica di San Pietro. La processione è stata accompagnata da un canto funebre e dal suono delle campane, creando un’atmosfera di profonda reverenza. La volontà del Papa di essere trattato “con dignità ma come ogni cristiano” è stata rispettata, rendendo il momento ancora più toccante.

Preparativi per i funerali

Roma si sta preparando ad accogliere le delegazioni internazionali per i funerali di sabato. Le misure di sicurezza sono state potenziate e sono stati installati maxischermi per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Si prevede la presenza di leader mondiali e rappresentanti di diverse confessioni religiose, ma l’elemento distintivo di questo funerale sarà la presenza degli ultimi: senzatetto, migranti e detenuti, in un gesto di inclusione che ha caratterizzato il pontificato di Francesco.

Un gesto di solidarietà

Negli ultimi giorni, Papa Francesco ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza ai più vulnerabili, donando 200mila euro per sostenere un progetto di reinserimento sociale per i giovani detenuti. Questo gesto, che riflette il suo impegno per i “figli prediletti”, è un ulteriore segno della sua dedizione a una Chiesa aperta e inclusiva. Il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus, ha promesso che i giovani del carcere saranno presenti ai funerali, un gesto che rappresenta un legame profondo con il messaggio di amore e compassione di Francesco.