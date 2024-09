Un lavoratore è stato cosparso di benzina e dato alle fiamme a Marina di Ragusa: l'aggressore è stato arrestato.

Un operaio di 35 anni a Marina di Ragusa è stato gravemente bruciato cercando di fermare un uomo che ha tentato di imbrattare il proprietario di un'impresa con benzina. L'aggressore, un 52enne con precedenti penali che chiedeva un debito non riconosciuto, è stato arrestato dalla polizia. Nonostante le bruciature, l'operaio non è in pericolo di vita.