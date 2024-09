Un medico del Pronto Soccorso è stato minacciato, culminando nell'arresto dell'aggressore a Cagliari.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per aver minacciato un medico del pronto soccorso. La polizia è intervenuta per calmare l'uomo, che persisteva con le sue minacce, ed è riuscita a fermarlo. Presumibilmente, l'incidente è scaturito dalla frustrazione dell'uomo per la lunga attesa al pronto soccorso.