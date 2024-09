Un uomo di 47 anni, lavoratore, perde la vita precipitando in un dirupo nel territorio del Comasco.

Eros Rossano, 47enne lavoratore, ha perduto tragicamente la sua vita dopo essere caduto in un precipizio in un cantiere in costruzione ad Argegno, sul Lago di Como. Non ci sono stati testimoni dell'incidente e il suo corpo è stato trovato dal Soccorso Alpino nel fondovalle del torrente Telo. L'inchiesta è ora condotta dai carabinieri.