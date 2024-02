Un uomo di 53 anni si è macchiato di un orrendo crimine. Ospite da una donna di 90 anni di Brescia, l’ha violentata usando un bastone.

Brescia: anziana violentata

Ha 90 anni l’anziana violentata a Brescia dall’uomo che ospitava.

Il 53enne ha usato un bastone di legno e in realtà dalle indagini è emerso che i due avevano spesso rapporti sessuali.

Tuttavia si sarebbe spinto troppo oltre, forzando la donna anche quando lei non voleva avere rapporti.

Di origini indiane, l’uomo era ospite della donna perché l’aiutava con le faccende domestiche in cambio di vitto e alloggio. Dopo il trasferimento, i rapporti fra i due si sono fatti più confidenziali e infatti erano soliti avere rapporti sessuali nonostante le disabilità motorie della padrona di casa per motivi legati all’età avanzata.

L’accusa per l’aggressore della violenza a Brescia

L’uomo è stato accusato pesantemente dopo la denuncia della donna, infatti degli esami hanno confermato delle lacerazioni intestinali importanti proprio per la violenza fatta con il bastone usato per penetrare l’ano. Quell’episodio comportò per lei il ricovero in ospedale per alcuni giorni.

Lei non era favorevole a queste pratiche particolari ma lui ha continuato lo stesso ad abusare di lei.

Ora il 53enne è finito in Tribunale con l’accusa di violenza sessuale e per lui sono stati chiesti 10 anni e 6 mesi di reclusione. Poi sono diventati 7 per lo sconto previsto dal rito abbreviato.

Adesso però si aggiunge anche la provvisionale di 10mila euro nei confronti della vittima, chiesta dall’accusa.