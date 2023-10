Una donna anziana è stata violentata a Milano, in arresto un 42enne

Orrore a Milano, dove una donna di 89 anni è stata aggredita e violentata per un’ora nell’androne del palazzo dove abita. La polizia ha già fermato un sospettato.

Nella zona di Sesto San Giovanni a Milano, una donna anziana è stata violentata e picchiata per un’ora nell’androne di casa.

A compiere il gesto sarebbe stato un 42enne che ora è in stato di fermo.

Gli abusi sarebbero stati ripresi dalle telecamere della zona nell’hinterland milanese e proprio questo dettaglio ha portato a identificare l’aggressore.

Tutto è avvenuto a fine settembre e ora, le forze dell’ordine stanno ascoltando il 42enne – che ha già alle spalle precedenti penali – per capire la sua versione dei fatti.

Anziana violentata a Milano: la ricostruzione

Il gesto è di una gravità assoluta ma ad aggiungere rabbia a questa storia è un dettaglio importante. Sappiamo infatti che l’anziana violentata a Milano soffre di problemi cognitivi legati all’età.

Proprio questi l’hanno portata a uscire di casa da sola in piena notte per recarsi in una farmacia nelle vicinanze. Lì, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe incontrato il suo assalitore.

L’uomo si è prima offerto di riaccompagnarla a casa, poi una volta giunti nel condominio l’ha spinta a terra, l’ha schiaffeggiata e sono iniziati gli abusi.

Il percorso è stato ripreso da diversi impianti di sorveglianza e dalle immagini si evince che il 42enne non era molto lucido, infatti barcollava.

Dopo lo stupro di un’ora, le ha rubato i soldi che aveva nella borsa ed è fuggito.

L’allarme è scattato il giorno dopo grazie all’intuizione del custode, così i carabinieri hanno accompagnato la signora in ospedale e poi sono partite le indagini. Ora si attende il test del Dna come prova regina.