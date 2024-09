Una bambina ha accidentalmente consumato stupefacenti, tuttavia non sembra essere in condizione di rischio vitale.

La bambina di due anni, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dopo l'ingestione accidentale di cannabis, è in condizioni stabili ma in coma farmacologico. Nonostante non rischi la vita, la sua prognosi rimane riservata ed è ancora intubata con ventilazione assistita. Gli esperti stanno aspettando i risultati definitivi degli esami tossicologici per identificare con precisione la sostanza ingerita.