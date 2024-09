Una donna di 50 anni è stata arrestata a Chieti a causa di una gomma bucata, che ha portato le forze dell'ordine a scoprire che non era mai stata in possesso di una patente di guida.

Una donna di 50 anni da Chieti è stata fermata per una gomma forata e successivamente scoperto che guidava senza patente. Inizialmente ha affermato di aver dimenticato la sua licenza a casa, ma ulteriori controlli hanno rivelato che non la possedeva. La Polizia Locale di Casoli la ha fermato e a seguito delle verifiche la donna rischia un'ammenda tra 2.257 e 9.032 euro e una sospensione amministrativa del suo veicolo per tre mesi.