Una nuova vittoria per la biodiversità

(Adnkronos) – Arrivano buone notizie per il mondo della biodiversità: grazie ai ricercatori del Csiro, l’agenzia scientifica nazionale australiana, che hanno collaborato con altre organizzazioni e istituzioni, sono state identificate sul territorio, nominate e descritte 139 nuove specie. Si tratta di 117 insetti, 14 varietà di invertebrati, quattro pesci, tre piante e una rana.

E ancora, una formica che protegge i bruchi di una delle farfalle più rare d’Australia e il primo millepiedi a vantare più di mille zampe. In Australia si conosce solo il 25 per cento della fauna e della flora,: la sua individuazione e denominazione è essenziale per consentire a governi e comunità di comprendere meglio i vasti ecosistemi, così da proteggerli come si deve.