Una grande nuvola con le fattezze della compianta regina appare nei cieli dell'Inghilterra a poche ore dalla morte

Nelle ultime ore è diventata virale sui social un’immagine che, per il tempismo con cui è apparsa ed è stata pubblicata, ha per molti versi dello straordinario. Lo scatto di cui tutti parlano raffigura infatti una grande nuvola all’orizzone che ha tutte le sembianze…della Regina Elisabetta II.

L’immagine della nuvola che assomiglia alla Regina Elisabetta

Risulta piuttosto incredibile come proprio a nemmeno 48 ore dalla scomparsa della sovrana 96enne sia apparsa in cielo, quasi come se fosse un segno del destino o un messaggio dall’alto, una formazione nuvolosa con le fattezze della sovrana.

La nuvola che vediamo nell’immagine ha proprio la forma di un viso a tre quarti e, soprattutto, ha sulla sommità una formazione nuvolosa che ricorda moltissimo uno degli iconici cappellini indossati dalla sovrana quand’era ancora in vita, nonché uno dei suoi accessori di stile più riconoscibili in assoluto.

Per un’incredibile coincidenza, l’immagine è stata scattata proprio in Inghiliterra da un’utente, Becky Luetchford, che su Facebook e Twitter ha condiviso la foto aggiungendo: “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico!”.

Ecco l’immagine di cui tutti stanno parlando in queste ultime ore.

Clouds in the shape of Queen spotted after her passing by a young girl and pointed it to her Mom? pic.twitter.com/XFRnymw3J9

— Lolo1_of_Africa👑 ⭕️💙🦁🌹🇳🇬🇿🇦🇨🇦Mom2sure (@2011Lolo1) September 8, 2022

L’altro “segnale” di Elisabetta dall’aldilà: l’arcobaleno a Londra

Proprio nelle stesse ore in cui la regina stava esalando i suoi ultimi respiri, nei pressi del castello di Buckingham Palace (dove per tutto lo scorso 8 settembre c’è stata una pioggia scrosciante) è apparso uno splendido e e grande doppio arcobaleno in cielo.

Ovviamente, per i più affezionati e suggestionabili si è trattato di un vero e proprio “segno dall’alto”.

Per molti altri invece è stata semplicemente una piacevole e curiosa coincidenza.