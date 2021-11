Una pioggia di offerte con il Cyber Monday 2021

Prodotti tecnologici offerti a prezzi incredibili, questo è il Cyber Monday. Ma da dove nasce e quali sono le migliori strategie da seguire?

Negli ultimi anni, quando si avvicina il mese di novembre, sentiamo sempre più spesso parlare del cosiddetto Cyber Monday: ma di cosa si tratta esattamente?

Il termine “Cyber” deriva dall’inglese e viene tradotto propriamente in italiano con “informatica”: il Cyber Monday è quindi un giorno dell’anno, precisamente un lunedì, che viene dedicato totalmente allo shopping online di prodotti tecnologici offerti a prezzi incredibili.

Le origini del Cyber Monday

Si tratta di un termine coniato nel 2005, utilizzato per indicare il lunedì che segue immediatamente il giorno dedicato al Black Friday.

Questi termini traggono le loro radici dagli USA: con il termine Black Friday gli americani sono soliti indicare il venerdì che cade subito dopo il giorno del celebre Thanksgiving, ovvero il Giorno del Ringraziamento, che negli USA rappresenta una festa secolare.

Durante il giorno del Thanksgiving, gli americani sono soliti riunirsi insieme a parenti e amici attorno a invitanti banchetti adornati di piatti tipici: è una festa tradizionalmente cristiana, in quanto si vuole appunto ringraziare Dio per il raccolto e per l’anno che sta per terminare.

In un mondo dove siamo tutti in balia della globalizzazione, è facile capire come nel giro di pochi anni tradizioni e termini utilizzati dall’altra parte dell’oceano siano attualmente impiegati anche da noi nella vita di tutti i giorni.

Ma quindi perché si parla di Black Friday, ovvero “venerdì nero”?

L’utilizzo di questo aggettivo parrebbe avere origini piuttosto antiche. Sembrerebbe infatti che tutti i commercianti fossero soliti utilizzare il rosso e il nero per indicare sui loro libroni rispettivamente le perdite e i proventi: dopo un anno intero in cui si erano registrate per lo più perdite, a partire dal mese di novembre invece i libri dei commercianti tornavano a colorarsi di nero proprio per segnare i numerosi guadagni che si iniziavano a registrare a partire dai primi giorni di novembre.

In questo periodo infatti, le persone davano il via al loro shopping natalizio, dedicandosi per due mesi interi all’acquisto di regali da donare ad amici e familiari in occasione del Natale.

Le origini di questa tradizione sono molto interessanti, ed è allora chiaro che con il termine Black Friday si vuole indicare appunto un venerdì dell’anno, nel mese di novembre, in cui i maggiori negozi nella gran parte del mondo offrono prodotti a prezzi incredibili, proprio per suscitare l’interesse delle persone durante il loro shopping prenatalizio.

La cosa intrigante è che nel giro di pochi anni abbiamo assistito anche in Italia a un interesse molto alto per queste iniziative da parte dei clienti: per tale motivo, si è preferito optare per delle scelte di marketing piuttosto strategiche che hanno fatto sì che ad esempio queste offerte imperdibili venissero proposte non solo durante la giornata del Black Friday, ma anche quella del Cyber Monday.

Si è deciso poi di estendere il periodo di fruizione di queste offerte a un’intera settimana, la cosiddetta Cyber Week, o addirittura a un intero mese: tale pratica è usata sempre più spesso e funziona proprio perché può contare su un’effettiva buona riuscita dell’iniziativa, in quanto è proprio in questi giorni che in tutti i negozi del mondo si registrano gli acquisti maggiori.

Consigli per gli acquisti del Cyber Monday 2021 di MediaWorld

Come la maggior parte delle grandi catene di negozi di elettronica e informatica, anche MediaWorld, la nota catena tedesca presente ormai in quasi tutto il mondo, aderisce alle numerose iniziative per il Black Friday e per il Cyber Monday 2021.

Durante i giorni della proposta in tutti i negozi MediaWorld sarà possibile acquistare prodotti per lo più informatici e tecnologici a prezzi davvero imbattibili: le offerte che verranno garantite sono a tempo e su un numero preciso di articoli.

Il suggerimento che ti diamo è innanzitutto quello di iniziare già da ora a chiarirti le idee su cosa vuoi acquistare e sulla merce che suscita in te maggiore interesse: se ad esempio avrai bisogno di un computer dalle alte prestazioni per iniziare gli studi o per il lavoro, ti raccomandiamo di attendere l’arrivo di novembre così da poterlo acquistare a un prezzo incredibile.

Intanto, potrai iniziare a valutare qual è il modello che fa più per te in base alle tue necessità, così che appena partiranno gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday 2021 sarai pronto per acquistarlo subito: ti consigliamo di iniziare a consultare il sito web se sei interessato a fare un acquisto online, così da trovare subito le sezioni di maggiore interesse; se invece pensi di recarti al negozio fisico per acquistare il tuo pc, ti suggeriamo di iniziare a fare un giro in store per individuare bene l’area presso la quale dovrai recarti.

Ricorda che nei giorni dell’iniziativa non sarai il solo a volersi accaparrare i prodotti migliori: quindi strategia e velocità sono tutto!

Attraverso il sito di MediaWorld è inoltre possibile registrarsi al portale, creando un profilo con tutti i tuoi dati personali: in questo modo potrai avere la possibilità di essere tra i primi a ricevere informazioni in merito ai prezzi e alle offerte lampo che verranno pubblicate.

Considerando che ormai la maggior parte delle persone aspetta questi giorni per fare i propri acquisti, è importante avere una sorta di priorità che ti garantirà di poter accedere alle offerte in un attimo!

Cosa acquistare durante il Ciber Monday di MediaWorld

I prodotti che verranno offerti a prezzi incredibili durante le iniziative del Black Friday prima e del Cyber Monday poi, sono davvero di ogni tipo e per ogni esigenza: si prediligono prodotti di elettronica, di informatica e prodotti tecnologici dalle alte prestazioni, normalmente destinati a una cerchia ristretta di clienti e che invece durante queste giornate saranno praticamente accessibili a tutti.

Televisori delle migliori marche, Notebook dalle performance elevate, prodotti Apple come i super tecnologici iPhone, iPad o i comodi Apple Watch; ma anche lavatrici, asciugatrici, e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, di qualunque prodotto tecnologico tu abbia bisogno per la tua casa, durante la giornata del Cyber Monday 2021 potrai acquistarlo usufruendo di offerte straordinarie! Rimani aggiornato sulle iniziative promosse da MediaWorld così da essere tra i primi a poter fare un affare!