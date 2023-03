Uno sciopero di 24 ore negli aeroporti sta paralizzando la Germania ed i voli cancellati finora sono stati 351 con quattro hub nazionali sono prossimi ad andare in tilt. Lo sciopero è da parte del personale di sicurezza e da quanto si apprende è in corso in quattro aeroporti tedeschi. L’astensione ha condotto alla cancellazione, secondo il loro sindacato, di 351 voli.

Uno sciopero di 24 ore da parte del personale di sicurezza è in corso in quattro aeroporti tedeschi e ha portato alla cancellazione, secondo il loro sindacato, di 351 voli. Lo sciopero riguarda gli aeroporti di Berlino, Brema, Amburgo e Hannover. Quegli hub subiranno cancellazioni e ritardi del traffico aereo e i media parlano di circa 100mila i passeggeri coinvolti dalla mobilitazione. I dati sono quelli dell’associazione aeroportuale ADV il cui direttore Ralph Beisel ha definito l’azione di protesta un “abuso”.

“Siamo ancora ai regimi pre-Covid”

Perché? A suo parere gli aeroporti stanno ancora “lottando per tornare ai regimi pre-Covid”. Il sindacato Verdi sta intanto premendo per una migliore retribuzione. In particolare sono attenzionati i turni di notte e il lavoro nel fine settimana. “Lavorare 24/7, sette giorni alla settimana ha un effetto negativo sulla vita familiare”, ha affermato il sindacato Verdi.