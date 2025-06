Uomini e Donne, Barbara De Santi scompare dai social: motivo molto serio

Per giorni i tantissimi follower della De Santi non hanno avuto più sue notizie: ecco cosa è successo.

Barbara De Santi, ex dama di “Uomini e Donne“, è sparita dai social per diversi giorni. Come mai? Il motivo è molto serio. Ecco cosa è successo.

Barbara De Santi, l’ex dama di Uomini e Donne sparisce dai social

Sono quasi 200mila i follower su Instagram di Barbara De Santi, ex dama del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

I tanti fan di Barbara non hanno potuto non notarne la sparizione dai social da diversi giorni, tanto che in molti hanno ipotizzato che possa esserle successo qualcosa. Attraverso una storia su Instagram, la stessa De Santi ha spiegato i motivi della sua “sparizione”.

Come abbiamo appena visto, l’ex dama di “Uomini e Donne“, Barbara De Santi, è sparita dai social per qualche giorno. Su Instagram Barbara ha spiegato, attraverso una storia, cosa è successo: “mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Sembrava che le cose andassero bene invece sono molto peggiorate. Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Se non mi vedete in questi giorni sappiate che è per una cosa molto seria.“