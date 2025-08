Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni si sono lasciati a “Temptation Island” ma potrebbero presto ritrovarsi a “Uomini e Donne“. Tutto sulla clamorosa indiscrezione.

Sarah e Valerio, da “Temptation Island” a “Uomini e Donne”?

Sarah e Valerio sono stati una delle coppie che si sono messe in gioco nell’ultima edizione di “Temptation Island“. Alla fine i due si sono lasciati, complice il fatto che Valerio ha baciato la tentatrice Ary che, a quanto si si vociferava, sti sarebbero frequentati una volta terminato il programma.

Ma, secondo altre indiscrezioni, Sarah e Valerio si sarebbero poi visti di nascosto, mentre Ary sarebbe stata vista in discoteca in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo. E se ora li ritrovassimo tutti e tre ea “Uomini e Donne”?

Uomini e Donne, colpo di scena: Sarah e Valerio in studio per un faccia a faccia?

Il triangolo amoroso tra Sarah, Valerio e Ary continua a far parlare, tanto che si parla di un possibile faccia a faccia a “Uomini e Donne”. Questa l’indiscrezione lanciato da Lorenzo Pugnaloni: “Sarah non parla, già contattata da Uomini e Donne e per un confronto a tre in studio. Quasi certamente le sarà proposto il trono subito. L’intenzione di darle il trono c’è già dalla settimana scorsa. Speriamo che lei accetti e si senta davvero pronta, non vogliamo una Francesca Sorrentino 2.0.”