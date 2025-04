Il trono over di “Uomini e Donne” continua a far parlare. Questa volta protagonisti Giovanni e Luana. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo in studio.

Uomini e Donne: la decisione di Giovanni su Luana scatena polemiche

Nella puntata di oggi, 17 aprile 2025, di “Uomini e Donne“, acceso scontro in studio tra Giovanni e Luana. I due si stavano frequentando da qualche settimana, ma ecco che oggi il cavaliere ha preso una decisione che ha scatenato subito diverse polemiche. Giovanni ha infatti deciso di chiudere con Luana, in quanto per lui i figli sono la sua priorità. Ma ecco le parole del cavaliere: “Ho quattro figli, avuti con tre donne diverse, non con la stessa mamma. E’ abbastanza complicata la cosa”. Giovanni ha quindi spiegato la difficoltà della sua situazione ma, a fargli cambiare idea su Luana, sarebbe stato un messaggio da lei inviato: “mi ha mandato dei messaggi, uno dei quali mi ha fatto rimanere male. Ha utilizzato termini forti. A me questa cosa mi ha fatto riflettere e fare un passo indietro. non voglio portare la conoscenza avanti perché so con questa situazione che c’è stata che non sarei me stesso nelle prossime settimane. Onde evitare di proseguire e interrompere, io non vorrei più continuare la conoscenza.”

Uomini e Donne: la reazione di Luana

La dama Luana in studio non ha preso bene le parole di Giovanni, asserendo che secondo lei sono una scusa: “secondo me è solo una grande scusa. Ci siamo sentiti tutti i giorni, o mi videochiama o mi manda messaggi. Ieri mi ha chiamato di meno e ho sentito di dirglielo. Anche io sono mamma, capisco bene l’impegno che hai. Non ho mai avuto l’impegno di una persona che ha tre figli e gli cresce da solo. Dovresti anche darmi tempo. Secondo me, stai usando una scusa. Che vai coi piedi di piombo, secondo me vuoi fare un’altra conoscenza.” A questo punto Giovanni ha ribadito che lei con i messaggi gli ha messo ansia e che per lui i figli sono la priorità.