Uomini e Donne, chi è Francesco S.? C'è un mistero che lo riguarda...

Uomini e Donne, chi è Francesco S.? C'è un mistero che lo riguarda...

Ecco cosa si è scoperto sul nuovo cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi: ecco chi è in realtà.

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è appena cominciata, e ci sono già stati alcuni colpo di scena, come ‘arrivo del nuovo cavaliere del Trono Over, ovvero Francesco S., che, in realtà, nasconde un mistero. Ecco di che cosa si tratta.

Uomini e Donne: Francesco S. nuovo cavaliere

Lunedì 22 settembre è partita ufficialmente la nuova stagione di “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi che appassiona da decenni tantissimi telespettatori.

Ci sono già stati diversi colpi di scena, come l’arrivo nel parterre di Francesco S., come nuovo cavaliere del Trono Over. Capelli grigi e lunghi, era seduto di fianco all’ex tronista Federico Mastrostefano, e ha rivelato che tutte le sue relazioni sono durate poco. Ma, c’è un mistero attorno al nuovo cavaliere, scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne: facciamo luce sul misterioso Francesco S.

Come appena detto, Francesco S. è il nuovo cavaliere di “Uomini e Donne“. Molti utenti però, sui social, hanno notato che lo avevano già visto… infatti, Francesco ha già partecipato in passato al dating show di Maria De Filippi. Era il 2017, quando in studio c’erano Ursula Bernardo e Sossio Aruta. Vediamo se questa volta riuscirà a trovare l’amore.