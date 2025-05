Uomini e Donne, come mai oggi, 2 maggio, non va in onda? Ecco quando riprende

Uomini e Donne, come mai oggi, 2 maggio, non va in onda? Ecco quando riprende

Oggi, 2 maggio 2025, il dating show di Maria De Filippi non va in onda: ecco perché.

Oggi, 2 maggio 2025, “Uomini e Donne” non va in onda. Scopriamo perché e quando riprenderà il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, perché oggi, 2 maggio 2025, non va in onda?

“Uomini e Donne” è ancora oggi uno dei programmi più seguiti e amati nel nostro Paese. Oggi, 2 maggio 2025, il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda ma, come mai? Mediaset ha deciso, dopo la pausa del Primo Maggio, di non mandare in onda la puntata oggi.

Al suo posto la serie televisiva turca “The Family”. Ma quando ricomincerà quindi “Uomini e Donne“? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: ecco quando riprende

Per la delusione dei tanti fan del programma, oggi, 2 maggio 2025, “Uomini e Donne” non andrà in onda. Al suo posto la serie tv turca “The Family”. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 5 maggio alle ore 14.45 su Canale 5, con la prima parte della registrazione fatta il 22 di aprile. La protagonista sarà Francesca Polizzi che, come anticipato, abbandonerà il trono di Gianmarco. Puntata, quindi, assolutamente da non perdere!