Il portale dedicato a Uomini e Donne ha rivelato alcune anticipazioni relative alla registrazione effettuata nella giornata del 6 settembre.

Il portale Uomini e donne classico e over ha pubblicato le prime anticipazioni relativa alle registrazioni della nuova puntata del dating show Mediaset, relative sia al trono Classico che al trono Over.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 6 settembre: Gemma Galgani

Nella giornata di lunedì 6 settembre, è stata registrata una nuova puntata dell’inedita stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, il dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi. In seguito alla registrazione, nella giornata di martedì 7, il portale dedicato al programma ha rivelato le prime anticipazioni dello show sia per quanto riguarda il trono Classico che il trono Over.

Come di consueto, la registrazione ha dato precedenza al Trono Over e, soprattutto, a Gemma Galgani che ha deciso di iniziare il suo percorso sfoggiando il suo nuovo seno.

In questo contesto, essendo alla terza registrazione dell’edizione, la donna ha espresso le proprie lamentele, constatando di non avere corteggiatori. A questo proposito, inoltre, Gemma Galgani ha accusato Tina Cipollari per il fatto di non essere corteggiata da nessuno dei presenti.

Argomentando l’accusa rivolta a Tina Cipollari, la dama si è detta convinta che gli uomini non le si vogliano più avvicinare perché terrorizzati dall’opinionista. A questo punto, è scaturita una vivace discussione che ha coinvolto le due donne e tutti i presenti in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 6 settembre: Ida Platano

Per quanto riguarda il trono over, chiuso il capito Gemma Galgani, è stato rivelato che Ida Platano sta portando avanti la sua frequentazione con Marcello.

In occasione della registrazione precedente, la coppia aveva rivelato di essersi scambiata un bacio. La donna, tuttavia, aveva anche ammesso di essere rimasta delusa dal fatto che il suo corteggiatore si fosse addormentato mentre si trovavano in stanza insieme.

Marcello, allora, ha spiegato di non riuscire a riposare in modo sufficiente dovendo spostarsi continuamente tra il luogo in cui risiede e lo studio di registrazione. L’uno, poi, ha voluto ribadire di essere molto interessato a portare avanti la conoscenza.

In questo contesto, Riccardo non era presente in studio al momento della registrazione.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 6 settembre: trono classico

In relazione al trono Classico di Uomini e Donne, infine, le anticipazioni postate online hanno riferito che Nicole ha deciso di uscire in esterna insieme a Gabrio mentre Matteo ha voluto trascorrere del tempo con la corteggiatrice Noemi.

Le anticipazioni, poi, non hanno rivelato alcun particolare nel caso di Roberta e di Gioele.