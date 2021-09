Uomini e Donne, la confessione di Gemma Galgani: “Mi guardo dall’esterno e mi faccio un poco tenerezza”

"Uomini e Donne è una trasmissione vera, come lo sono le mie lacrime e delusioni. Ne ho prese di batoste", confida la famosa dama torinese.

È finita di nuovo sotto i riflettori per i suoi ritocchi al seno e alle labbra, ma adesso si lascia andare a confidenze intime e personalissime: così Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne (nonché eterna e acerrima rivale di Tina Cipollari), ha rilasciato una confessione del tutto inaspettata.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si lascia andare a una nuova confessione

Dopo la consueta pausa estiva, lunedì 13 settembre 2021 Uomini e Donne tornerà ad animare il pomeriggio firmato Canale 5. Al timone l’intramontabile Maria De Filippi, pronta come ogni stagione ad arricchire il palinsesto Mediaset. Al suo fianco Tina Cipollari e Gianni Sperti, i suoi fedeli accompagnatori. Nuove storie prenderanno vita nello studio di Uomini e Donne e le fan sono già in trepidante attesa, desiderose di vedere sbocciare nuovi amori.

La dama più famosa d’Italia, Gemma Galgani, non mancherà neppure in questa edizione, nella speranza di incontrare un uomo che soddisfi le sue esigenze e sia pronto a rubarle il cuore. Finalmente troverà il principe azzurro? In un’intervista al settimanale DiPiù Tv ha confidato: “A volte mi estranio, guardo me stessa dall’esterno ed effettivamente mi faccio un poco tenerezza“.

Gemma Galgani, la confessione sui suoi sentimenti

La storica rivale della Cipollari ha parlato di sé e ha tenuto a sottolineare: “Uomini e Donne è una trasmissione vera, sono vere le mie lacrime, le delusioni ma anche le mie cotte”.

“Ne ho prese di batoste, eccome se ne ho prese”, rivela senza mezzi termini la dama torinese. Gemma, inoltre, ha ammesso che, tra i tanti corteggiatori che si sono susseguiti nello studio del programma, solo due sono riusciti davvero a conquistarla.

Si tratta di Giorgio Manetti e del cavaliere ligure Marco Firpo.

Oltre a essersi lasciata andare a confidenze personali che incuriosiscono ed emozionano i fan, Gemma Galgani ha commentato una delle principali novità previste per la nuova stagione di Uomini e Donne: la prima tronista trans.

Si chiama Andrea Nicole la ragazza che 8 anni fa ha deciso di trasformare il suo corpo. A lei Gemma dedica parole di affetto e dice: “Andrea Nicole è di una dolcezza infinita. Non ho figli, ma ha acceso in me un grande senso di maternità”.