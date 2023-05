Giovedì 4 maggio va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, finalmente si darà spazio al trono di Luca Daffrè.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 4 maggio 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 maggio ci dicono che la puntata mostrerà finalmente il percorso di Luca Daffrè. Dopo che Riccardo Guarnieri ha chiuso con Mariangela e Giusy e Tina Cipollari ha nuovamente discusso con Elio, si assiste alle ultime battute del trono di Nicole. La ragazza è uscita in esterna sia con Carlo che con Andrea e li ha baciati entrambi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Luca Daffrè al centro della scena

Prima di passare al trono di Luca Daffrè, la puntata del 4 maggio di Uomini e Donne si concentra sull’abbraccio che il corteggiatore Carlo si è scambiato con Roberta Di Padua. Ovviamente, Nicole non la prenderà per niente bene. Per quanto riguarda Luca, il ragazzo ha portato in esterna tre corteggiatrici.

Uomini e Donne: un bacio per Luca Daffrè

Daffrè è uscito in esterna con Camilla, che ha provato a baciare senza successo, Alice, che si è mostrata più aperta, e Alessandra. Solo con quest’ultima è scattato il bacio. Anche Luca, come Nicole, si avvicina alla scelta.