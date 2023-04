Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 aprile 2023: spazio al trono Over e Classico.

Giovedì 6 aprile 2023 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni sappiamo cosa accadrà in studio.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 6 aprile 2023

La puntata di Uomini e Donne del 6 aprile 2023 si apre con gli accadimenti lasciati in sospeso nella messa in onda precedente. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, che ha dimenticato Silvio e intende conoscere il nuovo cavaliere Claudio, che a sua volta è interessato anche a Gabriella e Aurora, si passa al trono di Nicole.

Uomini e Donne, anticipazioni: Nicole al centro della scena

La tronista Nicole, dopo un primo distaccamento, torna a interessarsi a Christian. La ragazza è rimasta particolarmente colpita dal comportamento del corteggiatore, che non ha mai smesso di manifestare il suo interesse. Le attenzioni che Nicole riserva a lui, però, non fanno piacere agli altri due corteggiatori, Andrea e Carlo Alberto.

Uomini e Donne, anticipazioni: Luca Daffrè

La puntata di Uomini e Donne del 6 aprile 2023 prosegue con il trono di Luca Daffrè. Come sottolineato da Maria De Filippi, per corteggiarlo hanno chiamato più di 1200 ragazze, quindi il suo percorso si prospetta particolarmente difficile. Per il momento, il tronista sta scegliendo con chi uscire guardando i provini delle corteggiatrici.