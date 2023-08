La nuova stagione di Uomini e Donne tornerà in televisione l’11 settembre, ma grazie alle anticipazioni abbiamo già qualche notizia allettante. Sappiamo che nel corso della seconda registrazione è andata in scena la prima lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo.

Uomini e Donne, anticipazioni: prima lite della stagione tra Tina ed Elio

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che nel corso della seconda registrazione ci sono stati diversi attimi infuocati. Uno di questi ha visto come protagonisti Tina Cipollari ed Elio Servo. L’opinionista e il cavaliere del trono Over, a quanto pare, non hanno dimenticato gli attriti della scorsa stagione.

Tina ed Elio: il motivo del primo scontro

Il primo scontro della stagione tra Tina ed Elio è nata per un motivo banale. Servo, appena iniziata la registrazione di Uomini e Donne, ha salutato la Cipollari e lei non ha ricambiato. Stando a quanto dichiarato dall’opinionista, nel corso della prima registrazione della nuova edizione, il cavaliere l’ha ignorata, quindi lei si aspettava lo stesso atteggiamento anche in questo incontro.

Uomini e Donne: Tina ed Elio promettono bene

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che la lite tra Tina ed Elio è degenerata in un lampo. La Cipollari, come se non bastasse, si è presentata in studio con un vassoio di cannoli alla ricotta. Quest’ultimo ingrediente è odiato da Servo.