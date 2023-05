Uomini e Donne, Tina provoca Elio con un vassoio di ricotta e burro

Caos a Uomini e Donne. Tina Cipollari si è presentata in studio con un vassoio di ricotta e burro, alimenti odiati da Elio Servo. Il cavaliere, neanche a dirlo, ha promesso di trascinare in tribunale sia l’opinionista che Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Tina provoca Elio

Ancora uno scontro al vetriolo a Uomini e Donne tra Tina Cipollari ed Elio Servo. L’opinionista si è presentata in studio con un vassoio di ricotta e burro, alimenti odiati dal cavaliere. Tina, consapevole di ciò, ha iniziato a mangiare i cibi proprio davanti ad Elio, che ha perso le staffe in men che non si dica.

Uomini e Donne: Elio vuole denunciare Gemma

Non contenta, la Cipollari ha offerto ricotta e burro a tutto il parterre di Uomini e Donne. La scena ha creato una certa ilarità, ma Elio è andato subito su tutte le furie. “Scema“, ha tuonato Servo rivolgendosi all’opinionista. A questo punto, Gemma Galgani minaccia di tirargli la ricotta in faccia e lui ha replicato: “Se lo fai ti denuncio“.

Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Onde evitare querele, Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire. La conduttrice di Uomini e Donne ha sequestrato il vassoio di Tina e, nel frattempo, Gianni Sperti ha consigliato ad Elio di smetterla di minacciare le persone di trascinarle in tribunale.