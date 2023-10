Beatriz D’Orsi è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne. La ragazza ha attirato attenzione fin dai primi giorni nello show mariano, ma nelle ultime ore sono spuntate fuori alcune sue dichiarazioni contro il programma.

Uomini e Donne, Beatriz: spuntano dichiarazioni contro il programma

Di origini italo-brasiliane, Beatriz D’Orsi è arrivata a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. E’ uscita con entrambi i tronisti, ossia Cristian Forti e Brando Ephrikian, e poi ha scelto di continuare la frequentazione solo con Brando. La ragazza ha subito attirato parecchie curiosità e nelle ultime ore è spuntata fuori una segnalazione che ha fatto storcere il naso ai fan di U&D. Qualche tempo fa, Beatriz non amava il programma mariano.

Cosa ha detto Beatriz su Uomini e Donne?

In un post Facebook datato 18 marzo del 2021, Beatriz commentava la scelta di Mediaset di non mandare in onda Amici e Uomini e Donne per commemorare le vittime del Covid-19. La corteggiatrice ha condiviso un articolo del Corriere della Sera e ha scritto:

“Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”.

Beatriz non amava Uomini e Donne, ma adesso è corteggiatrice

Considerando che oggi Beatriz è una corteggiatrice di Uomini e Donne, la domanda sorge spontanea: come mai ha cambiato idea? Il programma, adesso che le dà visibilità, non è più un insulto all’intelligenza? In attesa di scoprire la sua versione dei fatti, sappiamo che le sue parole sono già arrivate a Raffaella Mennoia e Gianni Sperti.