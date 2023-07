Gemma Galgani, mentre si sta godendo le sue vacanze estive, ha postato una storia su Instagram che ha preoccupato i fan. Che la dama stia valutando la possibilità di non tornare nel dating show più famoso d’Italia?

Uomini e Donne, il post di Gemma insospettisce i fan

Gemma Galgani è ormai nota al grande pubblico per la partecipazione al trono Over di Uomini e Donne, all’interno del quale ha collezionato una serie di delusioni amorose, degne di ogni primato. Oltre ai fallimenti amorosi, però, la Galgani è famosa anche per la continua querelle con l’opinionista Tina Cipollari. Le due infatti in studio si lasciano spesso andare a siparietti verbali, e non, che spesso si concludono con le lacrime della dama. Proprio le numerose crisi di pianto della Galgani, stanno facendo pensare che la donna stia meditando di lasciare il programma dopo l’estate, complice un post pubblicato su Instagram.

Pare infatti che la Galgani, molto attiva sui social, abbia postato una storia in cui è ritratta di spalla mentre guarda un panorama pensierosa: “Osservo, penso, valuto”. Proprio la didascalia avrebbe allarmato i fan, che hanno commentato: “Lascia il programma”.