Uomini e Donne, Ida Platano contro Roberta Di Padua: Maria De Filippi costretta ad intervenire.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 12 settembre sono ricche di colpi di scena. Ida Platano si è scagliata contro Roberta Di Padua, tanto che Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire.

Uomini e Donne: Ida contro Roberta

La prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 19 settembre 2022, ma le anticipazioni sono già ricche di colpi di scena. Nella registrazione del 12 settembre, stando a quanto riferisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano si è scagliata contro Roberta Di Padua perché ha già messo fine alla frequentazione con Alessandro.

Maria De Filippi costretta ad intervenire

Roberta è tornata a Uomini e Donne nel corso della prima puntata, per confrontarsi con l’ex tronista Davide Donadei e l’ex fidanzata Chiara Rabbi.

Il cavaliere Alessandro, al termine di questo face to face, le ha chiesto di rimanere per conoscersi. Lei ha accettato e sono usciti a cena, ma non è scattata la scintilla. Questo è il motivo per cui la Platano si sarebbe arrabbiata. Le due dame si sarebbero talmente scaldate che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.

La richiesta di Maria a Ida e Roberta

Maria avrebbe chiesto alle dame di stringersi la mano e tornare ad avere un comportamento civile.

Ida e Roberta, anche se nessuno crede a questa specie di pace, hanno accettato. Quanto durerà la tregua? Lo scopriremo seguendo la nuova stagione di Uomini e Donne.