Roberta Di Padua rompe il silenzio su Davide Donadei: “Sciacallaggio”

Roberta Di Padua ha rotto il silenzio sull'incontro avuto con Davide Donadei e ha replicato alle critiche nei suoi confronti.

Roberta Di Padua: lo sfogo

Mentre Davide Donadei nelle scorse ore ha pubblicato sui social le loro chat per dimostrare di non aver mai avuto con Roberta Di Padua niente più che una semplice amicizia, l’ex dama di Uomini e Donne in queste ore ha replicato contro chi l’ha accusata di aver in qualche modo contribuito alla rottura tra Chiara Rabbi e Davide (nonostante i due si siano visti molto tempo dopo la loro separazione).

“Di cose ne sono state dette, alcune giuste altre molto errate.

Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esisto lo sciacallaggio”, ha dichiarato l’ex compagna di Riccardo Ranieri, e ancora: “Questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria”.

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, Roberta non aveva negato il suo apprezzamento verso Davide e in tanti credono che la relazione tra i due possa trasformarsi un giorno in qualcosa di più.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se prossimamente vi saranno altri sviluppi.