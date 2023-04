Uomini e Donne, il bigliettino che ha fatto infuriare lo studio: "State prendendo in giro tutti"

Un bigliettino di troppo a casa di Maria. Negli studi del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, durante il trono classico di Nicole Santinelli è accaduto qualcosa che è contro il regolamento: la tronista ha ricevuto un messaggio scritto con carta e penna da uno dei corteggiatori, Andrea. Caos nello studio.

C’era stata la spiata di Riccardo del trono over

Vediamo di ricostruire meglio cos’è successo. Quanto detto sopra è accaduto nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 12 aprile. Ma cosa è successo precisamente? Riccardo del trono over aveva fatto una segnalazione a riguardo, sulla base della quale la regia è andata a cercare il ballo durante il quale il corteggiatore Andrea avrebbe dato il messaggio alla ragazza. E c’era. Seppur dal contenuto apparentemente innocente, il gesto di fatto, rappresenta a tutti gli effetti una violazione alle regole del programma.

Gianni e Tina non si sono risparmiati

Su tutte le furie gli altri corteggiatori di Nicole e con loro anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’ex ballerino ha commentato: «Voi state prendendo in giro tutti. Questa è una violazione del regolamento. Non si fa, non è giusto». Tuttavia, Nicole ha tentato di dare una spiegazione: «Io, dico la verità, non ho dato peso al gesto. Anzi, pensavo che Andrea avesse parlato con la redazione e si fosse fatto dare carta e penna per farlo».