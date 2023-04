Tronista di Uomini e donne coinvolto in un incidente: ecco di chi si tratta

Paura per l'ex tronista di Uomini e donne che è stato coinvolto in un incidente stradale. Ecco le sue parole e le sue condizioni di salute.

I fan del tronista della trasmissione “Uomini e donne” sono stati in apprensione a causa di un incidente che l’ha coinvolto. Le parole rilasciate su Instagram hanno fanno presagire che si sia trattato di un incidente stradale. Ecco chi è l’ex tronista e come sta adesso.

Il suo nome è Diego Tavani e nelle ultime ore, a causa di un terribile incidente, i fan, i familiari e gli amici sono stati con il fiato sospeso per sue le condizioni di salute dell’ex tronista. A parte gli amici stretti e i parenti, i seguaci di Tavani hanno scoperto dell’incidente dopo aver aperto le sue storie su Instagram.

Le parole di Diego Tavani dopo l’incidente

Proprio sul Social Network, Diego Tavani ha lasciato intendere che l’incidente in cui era stato coinvolto sia avvenuto sulla strada. L’ex tronista aveva scritto:

“Questa notte… Due fari… lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere“.

Un forte spavento per l’ex tronista, ma sembra che fortunatamente tutto si sia risolto per il meglio.