Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. La lieta novella è stata resa pubblica da lei stessa, con un dolcissimo scatto affidato ad Instagram.

Martina Luchena è incinta

Bebè in arrivo per Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta. Si tratta del primo figlio, frutto dell’amore che da circa due anni la lega a Maurizio Bonori. Via Instagram, la ragazza ha condiviso una foto che la ritrae con il compagno e il pargolo che lui ha avuto da una precedente relazione. Martina mostra un pancino già pronunciato e stringe tra le mani l’ecografia.

L’annuncio di Martina Luchena

La Luchena ha così annunciato di essere incinta:

“Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu… non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a”.

Chi è il compagno di Martina Luchena?

Il compagno di Martina Luchena risponde al nome di Maurizio Bonori. I due fanno coppia fissa da circa due anni, ma si conoscono da tempo. Il primo incontro c’è stato durante un viaggio a Corfù, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era da poco diventata maggiorenne. Si sono persi di vista, per poi ritrovarsi dopo otto anni. La relazione, però, è nata solo nel 2021. Bonori ha 33 anni ed è il figlio di un importante industriale bresciano. In passato ha svolto diverse professioni – barman, vocalist, speaker radiofonico – ma oggi è un imprenditore e un content creator.