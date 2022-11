Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, le prossime puntate del programma di Maria De Filippi si prospettano imperdibili.

Sembra che la conduttrice abbia perso la pazienza a causa di Pinuccia Della Giovanna.

Uomini e Donne: anticipazioni

Nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è infuriata con Pinuccia Della Giovanna. Stando alle anticipazioni, la dama di Vigevano ha avuto una lite all’ultimo sangue con Tina Cipollari. Il motivo è da ricollegare ancora una volta alle pressioni della donna nei riguardi di Alessandro Rausa.

Uomini e Donne: Pinuccia finge di svenire

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la lite è andata avanti per un po’, fino a quando Pinuccia è svenuta. Il malore ha preoccupato tantissimo Maria, che si è fiondata in suo soccorso. La De Filippi, però, si è infuriata quando ha scoperto che la dama di Vigevano ha solo fatto finta di stare male.

Uomini e Donne: Maria caccia Pinuccia?

Sembra che Pinuccia abbia fatto finta di svenire per far preoccupare Tina.

La confessione avrebbe fatto infuriare Maria, che starebbe pensando di cacciarla da Uomini e Donne. E’ bene sottolineare che queste sono solo indiscrezioni, per cui dobbiamo attendere la messa in onda per scoprire se rispecchiano la realtà dei fatti.